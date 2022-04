Titelkansen van Napoli en scorende Dries Mertens krijgen knauw na nederlaag tegen Fiorentina

Napoli is in Italië in een fiks titelgevecht verzeild geraakt met de twee clubs uit Milaan. Om de Napolitaanse titelkansen gaaf te houden, mochten Dries Mertens en co zondag geen steken laten vallen tegen Fiorentina. Maar dat draaide anders uit.

De bezoekers kwamen na een halfuur op voorsprong via Gonzalez. Napoli weerde zich, maar had - zoals wel vaker - supersub Mertens nodig om het tij te keren. Mertens viel vlak voor het uur in en amper twee minuten later deed hij de netten al trillen. Vrouw Kat en zoontje Ciro zagen in de tribune dat het goed was.

Erop en erover, hoopten ze bij de thuisploeg, maar Fiorentina dacht daar anders over. Ikoné en Cabral zorgden op enkele minuten tijd voor twee harde uppercuts, Mertens en co hingen in de touwen. Een laat doelpunt van Osimhen deed de hoop nog even opwaaien, maar het kwaad was geschied.

Door de nederlaag laat Napoli een stevige steek vallen in de titelstrijd. Als leider Milan vanavond wint op het veld van Torino loopt het vier punten uit. Inter, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, heeft net als Napoli 66 punten.