Zuinige zege houdt Milan voorlopig op kop in de Serie A

De ref grijpt in: Sandro Tonali (AC Milan) deelde een duw uit. tweede helft, minuut 93.

Petar Stojanovic (Empoli) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ante Rebic (AC Milan). tweede helft, minuut 90.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Davide Calabria (AC Milan) stond buitenspel. tweede helft, minuut 87.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Alessandro Florenzi (AC Milan), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 80.