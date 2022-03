BEKIJK: Lautaro Martinez trapt Inter met een hattrick voorlopig naar de koppositie

Fase per fase

90+1' tweede helft tweede helft, minuut 91 match afgelopen

90' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Robin Gosens (Internazionale) stond buitenspel. tweede helft, minuut 90.

90' Luca Ranieri (Salernitana) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lautaro Martínez (Internazionale). tweede helft, minuut 90.

89' Roberto Gagliardini (Internazionale) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lassana Coulibaly (Salernitana). tweede helft, minuut 89.

88' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Joaquin Correa (Internazionale), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 88.

88' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Joaquin Correa (Internazionale), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 88.

87' Joaquin Correa (Internazionale) kan aanleggen met zijn rechtervoet, maar zijn schot wordt afgeblokt. tweede helft, minuut 87.

87' Redding van Luigi Sepe (Salernitana), die de bal al duikend kan pareren. tweede helft, minuut 87.

87' Robin Gosens (Internazionale) haalt uit met zijn linker... tweede helft, minuut 87.

87' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Joaquin Correa (Internazionale), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 87.

87' Redding van Luigi Sepe (Salernitana), die de bal al duikend kan pareren. tweede helft, minuut 87.

87' Denzel Dumfries (Internazionale) haalt uit met zijn rechter... tweede helft, minuut 87.

86' Diego Perotti (Salernitana) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Denzel Dumfries (Internazionale). tweede helft, minuut 86.

85' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Robin Gosens (Internazionale) stond buitenspel. tweede helft, minuut 85.

84' Nicolò Barella (Internazionale) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lassana Coulibaly (Salernitana). tweede helft, minuut 84.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Salernitana, Matteo Ruggeri erin, Grigoris Kastanos eruit wissel Grigoris Kastanos Matteo Ruggeri

82' Milan Djuric (Salernitana) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren. tweede helft, minuut 82.

81' Lautaro Martínez (Internazionale) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 81.

81' Redding van Luigi Sepe (Salernitana), die de bal al duikend kan pareren. tweede helft, minuut 81.