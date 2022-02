Milan geeft voorsprong zomaar uit handen en kan weer niet winnen

Vorige week kwam Milan niet verder dan 2-2 bij staartploeg Salernitana en tegen Udinese speelde het ook niet als een titelkandidaat. Rafael Leão maakte wel de enige grote kans voor Milan voor de rust af: 1-0 bij de pauze.

Wie dacht dat Milan met vertrouwen uit de kleedkamer zou komen, kwam bedrogen uit. Het was Udinese dat druk zette en kansen versierde. Een van die kansen werkte Destiny Udogie af, de assist was zowaar een omhaal.

Leão had plots nog de winning goal aan de voet in de slotfase, maar tot grote frustratie van iedereen bij Milan werd zijn bal van de lijn gehaald. Daarna verloren de spelers van Milan zich in mekkeren tegen de scheidsrechter. Stadsgenoot Inter kan met een zege vanavond weer leider worden.