Napoli lijdt op Sardinië duur puntenverlies in Italiaanse titelstrijd

De titelstrijd in Italië is dit jaar ongemeen spannend. Napoli, derde in de stand, kon op bezoek bij kelderploeg Cagliari naast leider Milan komen in de stand. Daarvoor was er wel een driepunter nodig.

Bij Napoli kregen echter enkele basispionnen rust van coach Spaletti, met de belangrijke Europese return tegen Barcelona in het vooruitzicht. Dries Mertens stond wel in de basis, maar hij zag hoe zijn team slap acteerde voor de rust.

Na de pauze ging het zelfs van kwaad naar erger: Cagliari-middenvelder Pereiro loste een ogenschijnlijk ongevaarlijk schot, maar doelman Ospina verkeek zich helemaal en grabbelde naast de botsbal. 1-0 voor de Sardijnen, een stunt leek in de maak.

Maar Napoli kon vlak voor affluiten alsnog een blamage afwenden. Oude bekende Osimhen kon aan de tweede paal een voorzet van Mario Rui in doel koppen. Napoli redt zo een puntje, maar lijdt duur puntenverlies in de titelstrijd. Het komt in de stand naast Inter, dat wel nog een match tegoed heeft.