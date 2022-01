BEKIJK: Dries Mertens zet sollicitatie voor nieuw contract kracht bij met penaltygoal

Dries Mertens is misschien aan zijn laatste maanden bij Napoli bezig. De recordtopschutter is einde contract en het bestuur twijfelt om de eenzijdige optie voor een extra jaar (aan 4,8 miljoen euro netto) te lichten.



Tegen Salernitana nam Mertens als aanvoerder zijn verantwoordelijkheid toen Napoli een strafschop versierde na een overtreding op Elmas. De Rode Duivel bewaarde zijn koel en prikte de bal binnen in de rechterhoek. Goal 144 voor Mertens bij Napoli.



Na de rust deelde Mertens bij de 3-1 nog een assist uit. Napoli blijft zo meespelen voor de knikkers in de Serie A. Het staat op 4 punten van leider Inter, dat wel nog een match tegoed heeft.