Inter ontsnapt aan puntenverlies tegen Venezia door late goal van Edin Dzeko

Zoals wel meer ploegen tegenwoordig moest Venezia zwaar vertimmerd aan de aftrap komen. Onder meer Daan Heymans was vanwege een coronabesmetting niet beschikbaar.

Thomas Henry, ex-OH Leuven, was wel klaar voor de dienst en op een fraaie cross van Ampadu kopte hij de verrassende 0-1 van dichtbij binnen.

Inter maakte nog voor de rust gelijk na wat geharrewar, maar bij Venezia schreeuwden ze moord en brand, want Dzeko had in de opbouw duidelijk een overtreding gemaakt. Volgens de VAR was er evenwel al een nieuwe fase begonnen.

In de 2e helft kregen we de verwachte belegering, maar de Venetianen gingen pas helemaal op het einde alsnog kopje-onder. Dumfries en Dzeko, de vervangers van de in de zomer vertrokken Hakimi en Lukaku, knutselden kort voor tijd de winnende combinatie in elkaar.