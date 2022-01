Roma kan Milan niet afremmen, Zlatan mist penalty in de slotfase

Milan blijft de naaste belager van leider Inter. AS Roma leek op papier een te gevaarlijke start van het nieuwe kalenderjaar, maar dat viel uiteindelijk goed mee. Milan had met groter verschil kunnen winnen, maar het trof na de rust twee keer de lat en invaller Ibrahimovic miste nog een penalty. Roma eindigde de match met zijn negenen, Alexis Saelemaekers was toen al gewisseld.