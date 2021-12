Vier goals van Milan en vier keer heeft Saelemaekers er een aandeel in

Na een gelijkspel bij Udinese en de thuisnederlaag tegen Napoli moest Milan punten pakken bij Empoli om bovenin stand te houden. En dat lukte. Franck Kessié scoorde twee keer, Florenzi maakte zijn eerste goal voor Milan en Theo Hernandez pikte ook een goal mee.

In elk van die vier goals had ook Alexis Saelemaekers een aandeel: pre-assist of assist en Florenzi trapte een vrije trap in doel na een fout op de Rode Duivel.

"In mijn rol is het belangrijk om vertrouwen te hebben om mijn acties te maken", vertelt Saelemaekers in vlot Italiaans. "En om het team te helpen probeer ik nog meer te doen. Dat is belangrijk voor mij. Ik werk hard om elke keer beter te doen."

De zege bij Empoli, dat zeker ook zijn kansen had, is belangrijk voor Milan, want Napoli en Atalanta lieten woensdag weer punten liggen. Zo gaat Milan als tweede de korte Italiaanse winterstop in.