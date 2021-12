LIVE: Milan en Napoli kijken elkaar in de ogen zonder Belgen in de basis

Vrije trap voor AC Milan. Diego Demme (Napoli) hield Brahim Díaz vast en dat had de scheidsrechter gezien.

Vrije trap voor AC Milan. Diego Demme (Napoli) hield Brahim Díaz vast en dat had de scheidsrechter gezien. eerste helft, minuut 10.

Fikayo Tomori (AC Milan) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Andrea Petagna (Napoli). eerste helft, minuut 9.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Piotr Zielinski (Napoli), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 8.