AC Milan dreigt Serie A-koppositie te verliezen na gelijkspel tegen Udinese

AC Milan (38 ptn) zwaait momenteel de scepter in Italië. Maar de ploeg van Alexis Saelemaekers wordt op de hielen gezeten door Inter Milaan (37 ptn) en Napoli (36ptn). Puntenverlies tegen middenmoter Udinese is dus uit den boze.

Toch was het de thuisploeg die al snel op voorsprong kwam tegen Milan. Beto waande zich even Mozes en zag de Milanese zee opengaan. Udinese profiteerde van die ruimte en zag zijn Portugese spits de vlijmscherpe counter met zijn zevende doelpunt van dit seizoen afronden.

Interim-trainer Cioffi vuurde zijn mannen aan om lijf en leden in de strijd te gooien om de aanvalsgolven van AC Milan af te wenden. Het zag er lang naar uit dat het dappere Udinese op weg was naar een stunt.

Tot de onvermijdelijke Ibrahimovic vond dat het welletjes geweest was. De recordspits wachtte tot de 93e minuut om zijn ploeg toch nog een puntje te schenken.

AC Milan verliest zo wel twee kostbare punten in de titelstrijd. Morgen kan Inter haasje-over doen met de huidige koploper in Italië. Als Inter morgen wint tegen Cagliari springt het naar de poleposition in Italië.