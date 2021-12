Ondanks nieuw doelpunt Mertens speelt Napoli leidersplek in Serie A kwijt

Bij Napoli is Dries Mertens weer helemaal boven water gekomen na zijn blessure. Ook vandaag leek onze landgenoot - met een goal en een assist - weer de matchwinnaar te worden. Maar onze landgenoot moest in het slot van de wedstrijd vanop de bank toekijken hoe zijn ploeg de overwinning én de leidersplaats in de Serie A alsnog kwijtspeelde.