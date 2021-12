Inter is heer en meester in Italiaanse topper op het veld van AS Roma

Het duel met Inter was voor Roma-coach José Mourinho een weerzien met de club waarmee hij in 2010 de treble pakte, maar veel plezier zal de Portugees niet beleefd hebben aan de reünie.



Inter had - zeker in een uitstekende 1e helft van de kampioen - voortdurend de bovenhand en telde de thuisploeg nog voor de rust uit.



Calhanoglu zette Inter na een kwartier op voorsprong door een hoekschop in één tijd binnen te mikken. Een olympisch doelpunt in het Stadio Olimpco: treffend.



Halfweg de 1e helft verdubbelde Edin Dzeko - jarenlang de aanvalsleider bij Roma - de Milanese voorsprong. De Bosniër juichte na zijn binnentikker niet, uit respect voor de fans van zijn ex-werkgever. Vijf minuten voor de rust kopte Dumfries de 0-3 op het bord. Die bonus hield Inter in de 2e helft probleemloos vast.



Met de overwinning blijft Inter in het spoor van stadsrivaal Milan, dat in de stand één puntje meer telt.