VIDEO: Saelemaekers helpt Milan met knap doelpunt aan de overwinning

Milan zat tegen laagvlieger Salernitana meteen op het goeie spoor dankzij een vroeg doelpunt van Franck Kessié. Het voorbereidende werk van van Leão, Kessié stond op de goeie plek om de bal binnen te schieten.



Nog voor halfweg in de 1e helft verdubbelde Saelemaekers de voorsprong van de thuisploeg. De Rode Duivel mikte knap overhoeks binnen en vierde zijn eerste doelpunt van het seizoen door het truitje van ploegmaat Simon Kjaer in de lucht te houden. De Deen blesseerde zich woensdag en is wellicht out voor de rest van het seizoen.



Met de 2-0 op het bord kon Milan de wedstrijd makkelijk controleren. De overwinning kwam op geen enkel moment in het gedrang. De Rossoneri leggen zo de druk bij Napoli, dat zaterdagavond de topper tegen Atalanta speelt.