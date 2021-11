Onmondig Juventus loopt al tegen zijn vijfde competitienederlaag aan

Juventus is al een heel seizoen op zoek naar de juiste vorm en dat was ook het geval tegen Atalanta. De ploeg van coach Allegri kon in de hele eerste helft amper een mogelijkheid afdwingen.

En ook defensief zit Juventus niet op zijn gebruikelijke standaard. Bonucci en De Ligt verloren even Zapata uit het oog en de spits van Atalanta laat zulke kansen niet liggen: hij maakte net voor het halfuur de 0-1.

Juventus kon ook na de rust niet uit een ander vaatje tappen. Atalanta had de match onder controle en kreeg het enkel in de slotfase nog even benauwd, maar de vrije trap van Dybala scheerde de lat.

Voor Juventus is het al de vijfde nederlaag in de Serie A dit seizoen. Na twee zeges op een rij komt deze nederlaag ongetwijfeld hard aan in Turijn. Atalanta telt met 28 punten 7 punten meer dan Juventus, dat in de middenmoot blijft hangen.