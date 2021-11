BEKIJK: Kruisraket van Scamacca leidt pijnlijke inzinking van Milan in

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Milan na 21 minuten. Na enkele kansen kopte aanvoerder Romagnoli de thuisploeg verdiend op voorsprong: 1-0. Sassuolo had nog geen mogelijkheid gekregen, maar daar kwam snel verandering in.

Met een raket maakte Scamacca van uit het niets gelijk en een ongelukkige owngoal van Kjaer later moest Milan plots achtervolgen tegen Sassuolo, dat vorige maand ook al ging winnen op bezoek bij Juventus.

Na de rust vloog een schicht van Ibrahimovic rakelings naast en de Zweedse spits miste ook net doel met zijn kopbal. Milan wou alles op alles zetten, maar balverlies van Kessié en pijnlijk uitglijden van Romagnoli lieten Berardi toe om de 1-3 te maken.

Het werd nog pijnlijker voor Milan toen Romagnoli werd uitgesloten. "We hebben de laatste 2 competitiematchen 7 goals geslikt, dan doen we iets verkeerd", zei Milan-coach Pioli. Na de 0 op 6 blijft Milan 2e in het klassement, maar stadsrivaal Inter is wel genaderd tot op 1 punt.