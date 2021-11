Dries Mertens scoort (prachtig) en mist, Inter helpt stadsgenoot Milan een handje

Na de eerste nederlaag van AC Milan gisteren kon Napoli zich losrukken van zijn eerste titelconcurrent. Het doelpunt van Zielinski na ruim een kwartier was de ideale aanloop.

Maar Inter verdedigt zijn titel en wil zich nu nog niet uit de titelstrijd laten duwen. Calhanoglu maakte snel gelijk vanaf de stip, Perisic deelde vlak voor de pauze een tik uit en op het uur counterde Lautaro naar een ruime marge: 3-1.



Bij de bezoekers werd Dries Mertens van de bank gehaald en na enkele minuten trapte hij de 3-2 fluks binnen.

Inter kroop achteruit en kraakte in al zijn voegen. Handanovic had in de 8 minuten extra tijd nog een geweldige redding in petto, Mertens kon in de 97e minuut een opgelegde kans niet laag genoeg houden.



In de stand nadert Inter tot op 4 punten van het kopduo.