Piepjonge Roma-invaller verpest het debuut van Genoa-coach Sjevtsjenko

Geen makkelijke eerste opdracht voor debuterend Genoa-coach Andrej Sjevtsjenko, die een waslijst aan spelers moest missen voor de moeilijke match tegen AS Roma. Bij de bezoekers bleven Cristante en Villar in de hoofdstad door een coronabesmetting.



Genoa, met Vanheusden op de bank, onderging het spel tegen Roma, dat zijn overwicht aan balbezit niet kon uitdrukken in veel doelkansen. Twintig minuten voor tijd was het zelfs de thuisploeg die bijna op voorsprong kwam, maar Rui Patricio bracht redding voor de Romeinen met een prima save.



In het slotkwartier gooide José Mourinho de 18-jarige Ghanees Felix Afena-Gyan in de strijd en dat bleek een gouden zet. Voor de aanvaller was het pas zijn 3e wedstrijd voor Roma en hij bedankte voor het vertrouwen door nog 2 keer te scoren. Vooral de 0-2 was een pareltje.



Afena is de eerste speler geboren in 2003 die kan scoren in de Serie A. Dankzij zijn twee goals wipt AS Roma weer naar de 5e stek, op 3 punten van de top 4.