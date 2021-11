BEKIJK: Juan Cuadrado bevrijdt Juventus pas in de toegevoegde tijd

In de Serie A staat Juventus al niet meer op de foto door zijn eigen matige resultaten en het verbluffende parcours van Napoli en Milan.

Als Juve nog een rol wil vertolken in het Italiaanse debat, dan moest het na de nederlagen tegen Sassuolo en Hellas Verona eindelijk nog eens een overwinning boeken.

Pas in de 91e minuut viel de verlossing uit de lucht: 10 Fiorentina-spelers kraakten, Juan Cuadrado was de gevierde man in Turijn na een dribbel en schot vanuit een schijnbaar onmogelijke hoek.