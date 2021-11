Paal houdt Alexis Saelemaekers van late heldenrol in Milanese derby

Na het puntenverlies van Napoli tegen Verona had Milan de kans om alleen leider te worden in de Serie A. De Rossoneri moesten dan wel winnen van stadsrivaal Inter, dat zelf gebrand was op de zege om de kloof met het leidersduo wat te verkleinen.



De bezoekers kwamen na tien minuten op voorsprong toen de bal op de stip ging. Uitgerekend Calhanoglu, vorig seizoen nog bij Milan, deed de thuisploeg pijn met de 0-1.



De zwart-blauwe vreugde was van korte duur, want even later kwam Milan langszij dankzij een owngoal van de ongelukkige De Vrij. Inter liet vervolgens een uitgelezen kans liggen om opnieuw op voorsprong te komen. Bij een nieuwe strafschop kreeg een bleke Martinez de bal niet voorbij Milan-doelman Tatarusanu.



Die misser brak Inter zuur op, want na de rust werd er niet meer gescoord. Invaller Alexis Saelemaekers was in het slot wel nog heel dicht bij de 2-1. Een schot van de Rode Duivel spatte uiteen op de paal.

Door het gelijkspel blijven Napoli en Milan samen op kop in de Serie A. Eerste achtervolger Inter volgt op 7 punten van de twee leiders.