Napoli hijst zich met bijna-perfect rapport naast Milan na vlotte zege tegen Bologna

Alsof hun cijfers nog niet griezelig genoeg zijn.

Napoli speelde donderdagavond in een speciaal Halloween-shirt tegen Bologna. De Gli Azzurri slaagden er meteen in om de bezoekers in hun spinnenweb te laten lopen.

Fabian Ruiz krulde de openingstreffer fraai voorbij Skorupski. Vervolgens was Bologna vooral zijn eigen duivel. Het nummer 12 van de Serie A gaf twee penalty’s weg - eentje door hands, de andere na een fout op Osimhen. Lorenzo Insigne zette beide elfmeters perfect om.

Voor Dries Mertens was opnieuw geen hoofdrol weggelegd. De Rode Duivel - door blessures bezig aan een spokerig seizoensbegin - viel na 75 minuten in. Arthur Theate speelde wel de volledige partij.