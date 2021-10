Owngoal en treffer voor Zlatan: Milan neemt pas in slot afstand van 9 spelers van Bologna

De treffer van de 40-jarige Ibrahimovic:

De koppositie stond vanavond in Bologna op het spel voor AC Milan. Dat hadden de troepen van Stefano Pioli duidelijk ook goed begrepen. Net na het kwartier tof Leão al raak. Zo'n 20 minuten later volgde Calabria het voorbeeld van zijn ploegmakker.

Tussen die 2 doelpunten keek Soumaoro al tegen een rood karton aan omdat hij als laatste man Krunic onderuit liep. Een voordeel voor AC Milan zou je denken, maar wonder boven wonder kwam Bologna weer boven water.

Ibrahimovic hielp een handje door een hoekschop in eigen doel te verwerken. Het kan iedereen overkomen. 3 minuten later was de ommekeer een feit toen Musa Barrow doelman Tatarusanu te kloppen.

Alles te herdoen dus voor de Milanezen. Ze werden nog wel geholpen door Roberto Soriano die op zijn beurt tegen een rode kaart aankeek. Milan ging in het ultieme slot op zoek naar de 3 punten.



Met 9 spelers in het gareel bezweek Bologna uiteindelijk onder de druk. Bennacer nam een afvallende bal heerlijk op de slof: 2-3. Ibrahimovic zette zijn owngoal nog eigenhandig recht met een fraaie plaatsbal.

AC Milan wint zo zijn 5e wedstrijd op rij en staat voorlopig op kop. Het telt nu 1 punt meer dan Napoli dat morgen nog aan de bak moet tegen AS Roma. Verdediger Arthur Theate stond 90 minuten lang tussen de lijnen bij Bologna.