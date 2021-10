Napoli bewaart perfect rapport dankzij late goal van Osimhen

De vorm van Napoli is ijzingwekkend goed. De ploeg van trainer Spalletti is ook na 8 speeldagen nog foutloos. Tegen Torino leek het tot minuut 80 nochtans een eerste keer punten te zullen laten liggen. Voor de pauze miste Insigne zijn elfmeter en ook daarna ging de bal er niet in.

Maar de dominantie van de thuisploeg werd toch nog beloond. Elmas schilderde de bal op het hoofd van spits Osimhen en die trok de zege over de streep voor Napoli.

Dries Mertens kwam, mede door een blessure, nog maar heel weinig aan spelen toe bij de autoritaire leider. Vandaag viel de Rode Duivel in na 70 minuten.