Met Dries Mertens als invaller breit Napoli vervolg aan vlekkeloze start

Napoli telde na 6 wedstrijden nog steeds het maximum van de punten, maar met een bezoek aan Fiorentina wachtte de ploeg van trainer Luciano Spalletti geen eenvoudige opdracht.



De thuisploeg begon prima aan de wedstrijd en klom net voor het halfuur verdiend op voorsprong dankzij een volley van Quarta. Toch kon Fiorentina niet lang genieten van zijn bonus. Doelpuntenmaker Quarta liep Osimhen omver in de zestien en de bal ging op de stip. Dragowski redde de pingel van Insigne, maar Lozano was bij de pinken in de rebound.



Na de pauze gingen de bezoekers erover. Rrahmani kopte vroeg in de 2e helft de 1-2 op het bord en daar bleef het ook bij. In de slotfase vierde Dries Mertens nog zijn rentree bij Napoli. De Rode Duivel werd deze zomer geopereerd aan zijn schouder.