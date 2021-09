Napoli maakt de ellende bij Juventus nog wat groter

De internationals van Juventus waren twee weken geleden met de staart tussen de benen naar hun bondscoaches getrokken.



Juve had zich eind augustus verslikt in promovendus Empoli en moest zijn blazoen vanavond oppoetsen.



Dat was niet meteen de makkelijkste opdracht in Zuid-Italië, maar Morata bracht Juve na 10 minuten op voorsprong. Hij strafte geklungel van Manolas ijskoud af.



Op het uur deelde ook Juve-doelman Sczczesny een geschenkje uit: hij kreeg een schot van Insigne niet onder controle, Politano was bij de pinken.



Juventus begon al te rekenen en in de staart van de match kreeg het de Napolitaanse rekening gepresenteerd dankzij Koulibaly.



Napoli neemt voorlopig de leiding met 9 op 9, Juventus zakt verder weg met 1 op 9.