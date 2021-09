Mourinho wint 1000e match als coach in extra tijd: "Ik loog over het belang van deze wedstrijd"

"Tijdens de week loog ik, zelfs tegen mezelf, door te zeggen dat dit geen speciale wedstrijd was. Ik probeerde mezelf daarvan te overtuigen", vertelde Mourinho na zijn 1000e match.



"Het was een speciale wedstrijd, met een speciaal nummer voor mij. Ik wilde het voor de rest van mijn leven onthouden. Ik wilde niet verliezen."



Na het winnende doelpunt sprintte de trainer naar zijn spelers om samen feest te vieren. Al had de einduitslag er volgens de Portugees ook anders kunnen uitzien. "De wedstrijd had kunnen eindigen in 6-6 of 7-7, ze hadden net als wij met 2-1 kunnen winnen."



"Rui Patricio deed twee of drie ongelooflijke reddingen voor ons en wij misten ook twee kansen voor een leeg doel. Vandaag voelde ik me geen 58 jaar oud, ik voelde me alsof ik 10 jaar was. Ik liep als een kind na de 2-1", sloot de Portugees af.