Bommetje bij Juventus: Ronaldo op de bank "omdat hij nog wil vertrekken"

(Udinese) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Danilo (Juventus). eerste helft, minuut 17.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Álvaro Morata (Juventus) stond buitenspel. eerste helft, minuut 15.

Vrije trap voor Juventus. (Udinese) hield Aaron Ramsey vast en dat had de scheidsrechter gezien. eerste helft, minuut 14.

Vrije trap voor Udinese. Álvaro Morata (Juventus) hield Rodrigo vast en dat had de scheidsrechter gezien. eerste helft, minuut 13.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Juan Cuadrado (Juventus), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 10.