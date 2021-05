LIVE: Juve weer op voorsprong na gelijkmaker Lukaku in Derby d'Italia

We krijgen in de tweede helft een heel ander Inter te zien. Heeft coach Conte zich kwaad gemaakt tijdens de rust? Daar lijkt het alleszins op.

tweede helft, minuut 52. Stevige preek Conte? We krijgen in de tweede helft een heel ander Inter te zien. Heeft coach Conte zich kwaad gemaakt tijdens de rust? Daar lijkt het alleszins op. .

tweede helft, minuut 51. Martinez brengt Inter bijna langszij. Inter krijgt plots de mogelijk om te counteren. Via Barella en Eriksen komt de bal bij Lautaro Martinez. De Argentijn knijpt naar binnen en viseert de verste hoek. Zijn schot gaat net over. .

tweede helft, minuut 49. Stevige Hakimi. Mathijs de Ligt is aan een goede wedstrijd bezig. De Nederlander verdedigt goed uit maar wordt aan de zijlijn opzij geduwt door Hakimi. De lijnrechter steekt meteen zijn vlag in de lucht voor een overtreding. .

tweede helft, minuut 47. Danilo lobt de eigen doelman. Rechtsachter Danilo schuwt het risico niet. De Braziliaan moet alles uit de kast halen om Martinez voor te blijven. Danilo lobt in zijn uitverdedigen zijn eigen doelman Szczesny. Gelukkige voor Juve is De Ligt aan het opletten. .

tweede helft, minuut 45. Exit Darmian. Conte heeft genoeg gezien. Penaltyzondaar Darmian is in de kleedkamer gebleven. Ivan Perisic (ex-Roeselare en -Club Brugge) is zijn vervanger .

18:51

rust, 18 uur 51. RUST. We gaan rusten na een moeizame eerste helft. Beide ploegen hadden aanvankelijk moeite om echt kansen bij elkaar te spelen. Een strafschop van Cristiano Ronaldo moest de wedstrijd openbreken. Het was wachten op een reactie van Inter. Die kwam er niet. Tot Martinez plots neerging in het strafschopgebied: penalty voor Inter. Een klus voor Romelu Lukaku die Szczesny kansloos liet. Beide ploegen leken zich wel te vinden in een 1-1 ruststand tot Juan Cuadrado in de toegevoegde tijd nog eens een schot op doel afvuurde. Via het been van de Vrij ging de bal tegen de touwen. Romelu Lukaku kan dus gaan rusten bij een 2-1-acherstand. .