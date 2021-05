Napoli wint na moeizame match bij Fiorentina en heeft CL-ticket in het vizier

Napoli, met Dries Mertens op de bank, vond in de eerste helft geen gaatje tegen het goed georganiseerde Fiorentina. De grootste kans was wel voor de bezoekers, een schot van Politano ging tegen de paal.

Na de pauze kwam Napoli toch op voorsprong. Milenkovic stopte Rrahmani foutief af en de bal ging op de stip, Insinge zette de strafschop in de rebound om. Enkele minuten later verwerkte Venuti ook nog eens een bal in eigen doel: 0-2. Meteen ook de eindstand.

Met deze overwinning springt Napoli voorlopig naar de 3e plek in de Serie A. AC Milan kan hen later vanavond wel opnieuw voorbijsteken. Dries Mertens en co sluiten volgende week zondag de competitie nog af met een thuismatch tegen Hellas Verona.