AS Roma verdampt laatste sprankeltje hoop op CL van rivaal Lazio

Lazio en AS Roma spelen allebei een behoorlijk troosteloos seizoen in eigen land. Lazio had voor de derby nog een theoretische kans om in de top 4 te eindigen, maar na de zege van Juventus tegen Inter en de nederlaag bij de grote rivaal - onder meer door een heerlijke goal van Pedro - is die hoop vervlogen.

Op 2 speeldagen van het einde lijken Lazio en Roma zo gebeiteld te zijn op de 6e en 7e plaats.