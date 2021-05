Hegemonie van Juve is doorbroken: scudetto is voor Inter na draw Atalanta

De Inter-spelers bouwden zaterdagavond al een feestje na de overwinning tegen Crotone, maar op mathematische zekerheid was het nog wachten tot zondagmiddag.

Als Atalanta niet zou winnen op het veld van Sassuolo zou de eerste titel sinds 2010 een feit zijn. Halfweg de 1e helft moesten de bezoekers al met zijn tienen voort na de uitsluiting van doelman Gollini, maar toch zette Gosens Atalanta nog op voorsprong met een mooie volley.

Uitstel van het titelfeest van Inter dus, tot Sassuolo vroeg in de 2e helft een strafschop kreeg. Berardi trapte raak, tot jolijt van de Inter-fans. Die hielden nog even hun adem in toen Atalanta in de slotfase ook een penalty mocht nemen, maar Muriel trapte te slap vanaf elf meter.

Voor Inter is het de 19e titel in de clubgeschiedenis en de eerste sinds 2010. De voorbije 9 seizoenen had Juventus zich telkens tot kampioen gekroond in de Serie A.