Oh ironie: Milan brengt zijn Champions League-ticket in gevaar

Vandaag liet Milan officieel weten dat het afziet van deelname aan de Super League. Dat een zekere deelname aan het belangrijkste Europese toernooi aantrekkelijk is voor de Milanezen is dezelfde dag extra duidelijk geworden.

Door de nederlaag tegen Sassuolo kan Atalanta over Milan springen en kunnen Juventus en Napoli tot respectivelijk 1 en 3 punten van Milan komen. De eerste vier krijgen in Italië een ticket voor de Champions League. Inter is zo goed als zeker van een ticket.

Calhanoglu had Milan op voorsprong gebracht, maar twee goals van Raspadori bogen de achterstand om in een overwinning. Saelemaekers begon in de basis bij de thuisploeg en speelde 86 minuten.