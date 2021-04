Napoli beëindigt zegereeks van leider Inter na tactisch steekspel

Doelkader hindert Lukaku, Handanovic hindert Inter

Met de naderende eindstreep in zicht in de Serie A mocht leider Inter op bezoek in het Stadio Diego Maradona op zoek naar een 12e zege op rij. Daarvoor moest het wel voorbij het Napoli van Dries Mertens geraken. De thuisploeg zou zijn vel duur verkopen, want in de strijd om Champions League-voetbal waren de punten kostbaar.

In een behoudend wedstrijdbegin was het zoeken naar doelkansen. Napoli had het veldoverwicht, Inter loerde op de counter met sneltreinen Hakimi, Lukaku en Darmian. Pas na een halfuur volgde de eerste grote kans in de wedstrijd: Lukaku devieerde een afzwaaier van Brozovic hard tegen de lat.

Een waarschuwing voor Napoli, dat enkele minuten later wel opeens de score opende. Insigne rukte goed op aan de linkerkant maar zette ogenschijnlijk ongevaarlijk voor. Handanovic en De Vrij sloegen echter aan het sukkelen en de Sloveense doelman van Inter werkte ongelukkig de bal in eigen doel.

De leider had werk voor de boeg en kwam niet veel later al bijna langszij. Na een carambole werkte Lukaku, opnieuw hij, onbewust de bal via zijn lijf tegen de doelstaak. Pech voor Inter en de Rode Duivel, Napoli dankte de voetbalgoden.