LIVE: Eriksen wist owngoal van Handanovic uit tegen Napoli (met video)

80' Gele kaart voor Diego Demme van Napoli tijdens tweede helft, minuut 80 Diego Demme Napoli

77' tweede helft, minuut 77. Daar is Inter nog eens. Barella stuurt Lukaku diep met een heerlijke pass buitenkant voet. De spits van Inter zet goed voor, maar de inlopende Sanchez neemt de bal mee in plaats van af te drukken. De Chileen verspeelt de bal, weg kans. . Daar is Inter nog eens. Barella stuurt Lukaku diep met een heerlijke pass buitenkant voet. De spits van Inter zet goed voor, maar de inlopende Sanchez neemt de bal mee in plaats van af te drukken. De Chileen verspeelt de bal, weg kans.

76' tweede helft, minuut 76. Ook Antonio Conte voert nog een wissel door. Lautaro Martinez, die niet zijn beste wedstrijd speelde, wordt naar de kant gehaald voor Alexis Sanchez. . Ook Antonio Conte voert nog een wissel door. Lautaro Martinez, die niet zijn beste wedstrijd speelde, wordt naar de kant gehaald voor Alexis Sanchez.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Internazionale, Alexis Sánchez erin, Lautaro Martínez eruit wissel Lautaro Martínez Alexis Sánchez

74' tweede helft, minuut 74. Daar is Dries. Met nog een dik kwartier op de klok mag Dries Mertens het veld op. Bij de Rode Duivels had hij vroeger de reputatie van supersub, breekt hij vanavond ook de ban voor Napoli? . Daar is Dries Met nog een dik kwartier op de klok mag Dries Mertens het veld op. Bij de Rode Duivels had hij vroeger de reputatie van supersub, breekt hij vanavond ook de ban voor Napoli?

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Napoli, Dries Mertens erin, Victor Osimhen eruit wissel Victor Osimhen Dries Mertens

74' tweede helft, minuut 74. Inter heeft al even niet meer aangedrongen. Napoli tikt de bal rustig rond en zoekt naar openingen. Ondertussen lijkt Dries Mertens stilaan klaar voor zijn acte de présence. . Inter heeft al even niet meer aangedrongen. Napoli tikt de bal rustig rond en zoekt naar openingen. Ondertussen lijkt Dries Mertens stilaan klaar voor zijn acte de présence.

70' Zegereeks staat op het spel voor Inter. Voor wie het ontgaan was: Inter won zijn laatste 11 wedstrijden in de Serie A. Voorlopig stopt die zegereeks hier in het Stadio Diego Maradona, al zijn er wel nog 20 minuten te spelen. . tweede helft, minuut 70. Zegereeks staat op het spel voor Inter Voor wie het ontgaan was: Inter won zijn laatste 11 wedstrijden in de Serie A. Voorlopig stopt die zegereeks hier in het Stadio Diego Maradona, al zijn er wel nog 20 minuten te spelen.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Internazionale, Ivan Perišic erin, Matteo Darmian eruit wissel Matteo Darmian Ivan Perišic

68' tweede helft, minuut 68. Conte grijpt in en voert een offensieve wissel door. Darmian, die er een verdienstelijke partij heeft opzitten, mag gaan rusten en Perisic komt erin. Kan de ex-Bruggeling de hemel doen opklaren voor Inter? . Conte grijpt in en voert een offensieve wissel door. Darmian, die er een verdienstelijke partij heeft opzitten, mag gaan rusten en Perisic komt erin. Kan de ex-Bruggeling de hemel doen opklaren voor Inter?

64' tweede helft, minuut 64. Ruiz laat reuzenkans liggen. Daar is Napoli nog eens. Een vrije trap van Insigne waait over alles en iedereen richting de tweede paal, waar Fabian Ruiz de 2-1 maar binnen te tikken heeft. De Spanjaard reageert echter te laat en laat de reuzenkans liggen. . Ruiz laat reuzenkans liggen Daar is Napoli nog eens. Een vrije trap van Insigne waait over alles en iedereen richting de tweede paal, waar Fabian Ruiz de 2-1 maar binnen te tikken heeft. De Spanjaard reageert echter te laat en laat de reuzenkans liggen.

64' tweede helft, minuut 64. Voorlopig hebben we nog geen wissels gekregen in deze wedstrijd. Napoli-coach Gattuso heeft nog steeds de kaart Mertens op zak. De vraag is niet of hij ze trekt, want Mertens loopt al een tijdje warm langs de zijlijn, maar wanneer. . Voorlopig hebben we nog geen wissels gekregen in deze wedstrijd. Napoli-coach Gattuso heeft nog steeds de kaart Mertens op zak. De vraag is niet of hij ze trekt, want Mertens loopt al een tijdje warm langs de zijlijn, maar wanneer.

63' Gele kaart voor Matteo Darmian van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 63 Matteo Darmian Internazionale

61' tweede helft, minuut 61. Lukaku heeft zijn stempel nog niet echt kunnen drukken in deze wedstrijd, maar het blijft toch oppassen bij Napoli wanneer de Belg aan de bal komt. Koulibaly verdedigt met lijf en leden om de Rode Duivel het voetballen te beletten. . Lukaku heeft zijn stempel nog niet echt kunnen drukken in deze wedstrijd, maar het blijft toch oppassen bij Napoli wanneer de Belg aan de bal komt. Koulibaly verdedigt met lijf en leden om de Rode Duivel het voetballen te beletten.

57' tweede helft, minuut 57. Inter lijkt stilaan de code van het defensieve Napoli gekraakt te hebben. De druk op de Napolitanen vergroot. Lukaku wordt nog eens in stelling gebracht door de bliksemsnelle Hakimi, maar een echte doelkans komt er niet uit voort. . Inter lijkt stilaan de code van het defensieve Napoli gekraakt te hebben. De druk op de Napolitanen vergroot. Lukaku wordt nog eens in stelling gebracht door de bliksemsnelle Hakimi, maar een echte doelkans komt er niet uit voort.

55' tweede helft, minuut 55. Eriksen brengt Inter op gelijke hoogte! Plots is daar de gelijkmaker. Darmian brengt de bal voor vanop links, maar kan niemand bereiken. De afvallende bal valt echter pardoes voor de voet van Eriksen. De Deen met de fluwelen traptechniek weet er wel raad mee en jast de bal heerlijk in het zijnetje: 1-1. . Eriksen brengt Inter op gelijke hoogte! Plots is daar de gelijkmaker. Darmian brengt de bal voor vanop links, maar kan niemand bereiken. De afvallende bal valt echter pardoes voor de voet van Eriksen. De Deen met de fluwelen traptechniek weet er wel raad mee en jast de bal heerlijk in het zijnetje: 1-1.

55' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 55 door Christian Eriksen van Internazionale. 1, 1. goal Napoli Internazionale 82' 1 1

50' tweede helft, minuut 50. Het eerste kansje in deze tweede helft is voor Inter. Darmian gooit de bal voor doel, waar Hakimi er net niet voldoende bij kan. De Marokkaanse winger van Inter ramt in zijn actie ook de kleine Mario Rui omver, die even moet bekomen. . Het eerste kansje in deze tweede helft is voor Inter. Darmian gooit de bal voor doel, waar Hakimi er net niet voldoende bij kan. De Marokkaanse winger van Inter ramt in zijn actie ook de kleine Mario Rui omver, die even moet bekomen.

46' tweede helft, minuut 46. Daar gaan we weer. De bal rolt opnieuw het Stadio Diego Maradona. Kan Inter de scheven situatie nog rechtzetten of houdt Napoli de drie punten thuis? . Daar gaan we weer De bal rolt opnieuw het Stadio Diego Maradona. Kan Inter de scheven situatie nog rechtzetten of houdt Napoli de drie punten thuis?