Lukaku klopt Nainggolan met kleinste verschil, Inter blijft stevig op 1

Inter heeft het niet makkelijk gehad tegen Cagliari, maar de leider in de Serie A won wel met 1-0. Darmian scoorde pas in het slotkwartier, na voorbereidend werk van Lukaku. Inter won nu 11 keer op een rij in de competitie en houdt 11 punten voorsprong op stadsgenoot Milan. Er zijn nog 8 speeldagen in Italië.