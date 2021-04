LIVE: Lukaku heeft maar één kans nodig om Inter dichter bij titel te brengen

61' Gele kaart voor Lorenzo De Silvestri van Bologna tijdens tweede helft, minuut 61 Lorenzo De Silvestri Bologna

58' tweede helft, minuut 58. Lukaku laat zich wat uitzakken om aanvallen in elkaar te boksen, maar voorlopig levert het niet veel op. Inter komt ook na de pauze niet echt heel overtuigend voor de dag. Als het 0-1 blijft, wordt het een zege in spaarmodus.

55' tweede helft, minuut 55. Ranocchia liet zich in de eerste helft al zien met een kopbal, en fungeert ook nu weer als hoogste toren bij een hoekschop. Maar ook nu kan hij niet tussen de palen mikken.

53' tweede helft, minuut 53. Bologna viel even stil na het openingsdoelpunt van Lukaku, maar het kwartiertje rust heeft deugd gedaan. Volgt er een gelijkmaker?

53' Gele kaart voor Andrea Ranocchia van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 53 Andrea Ranocchia Internazionale

52' Lautaro op de paal. Inter geeft dan toch een teken van leven in de tweede helft. Lautaro danst wat in het halve maantje en plaatst de bal dan tegen de paal. Bijna zijn 15e van het seizoen. tweede helft, minuut 52.

49' tweede helft, minuut 49. Bologna komt opnieuw pittig uit de kleedkamer. Soriano mikt na een lang uitgesponnen aanval over.

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Inter gaat in de tweede helft op zoek naar wat meer zekerheid, of heeft Bologna nog een tegenreactie besproken in de kleedkamer?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. Lukaku is amper in beeld geweest in een matige eerste helft, maar had wel maar één kans - of eerder anderhalve - nodig om te scoren. Een ijverig Bologna kwam net voor rust nog aandringen, maar het bleef bij 0-1.

45+4' eerste helft, minuut 49. Opnieuw Bologna. Inter speelt bijna zijn voorsprong kwijt op slag van rust. Soriano wint het duel van Lautaro, maar slaagt er op een metertje van het doel nog in om over te trappen. Een verraderlijke bots nemen we aan.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Schouten haalt vanaf het halve maantje uit en Handanovic moet zijn volledig uitstrekken om de bal over de lat te duwen. Toch nog een goede kans voor Bologna net voor rust.

45+2' 3 minuten extra. Inter heeft nog 3 minuten om zijn voorsprong mee te nemen naar de kleedkamers. eerste helft, minuut 47.

44' eerste helft, minuut 44. Inter hoeft voorlopig niet uit te blinken om middenmoter Bologna af te houden. De thuisploeg is weggedeemsterd na een sterke start. Mihajlovic schudt het hoofd aan de zijlijn.

42' eerste helft, minuut 42. Lukaku houdt Danilo met zijn brede schouders af, maar kan niet afleggen voor de aanstormende Barella. Via het been van Dijks belandt de bal in de armen van doelman Ravaglia.

41' eerste helft, minuut 41. Christian Eriksen laat de bal één keer botsen en haalt dan verschroeiend uit. Ravaglia ziet de volley over zijn kooi suizen.

39' eerste helft, minuut 39. Bologna lijkt zijn vechtlust wat kwijt, en dat valt ook af te lezen aan de gezichtsuitdrukking van coach Mihajlovic. Hij ziet Skov Olsen een vrije trap hoog in de tribunes mikken.