VIDEO: Milan wint bij Fiorentina en zet Juventus op 4 punten in strijd om plek 2

Competitieleider Inter zag door coronaperikelen zijn wedstrijd tegen Sassuolo uitgesteld, maar zal zondag aandachtig de wedstrijden van concurrenten Juventus en AC Milan gevolgd hebben.

Juventus ging opvallend onderuit tegen kelderploeg Benevento, maar AC Milan liet geen steken vallen. De Rossoneri kwamen op bezoek bij Fiorentina al snel op voorsprong via Ibrahimovic, maar konden niet lang van die bonus genieten. Pulgar maakte wat later erg knap gelijk.

In de tweede helft zette ervaren rot Franck Ribéry de Florentijnen weer op voorsprong, maar nog voor het uur hingen de borden opnieuw in evenwicht door een doelpunt van Brahim Diaz.



Milan drukte door en vond in minuut 73 de doorbraak: Calhanoglu zorgde voor de winnende 2-3. Door de zege zetten de Milanezen Juventus op 4 punten. De achterstand op leider Inter wordt teruggebracht tot 6 punten, al heeft Inter wel nog een wedstrijd te goed.