VIDEO: Mertens schittert tegen Roma en maakt 100e competitiegoal voor Napoli

Op bezoek in Rome schitterde Dries Mertens nog eens als vanouds. De Rode Duivel opende vlak voor het halfuur de score met een heerlijke vrije trap en deed er niet veel later een tweede doelpunt bij: zijn 100e goal in de Serie A voor Napoli.

Met die prestatie schrijft Mertens opnieuw wat geschiedenis bij de club van zijn hart. Slechts twee andere spelers gingen Mertens voor en scoorden ooit 100 competitiedoelpunten voor Napoli: Marek Hamsik (100) en Antonio Vojak (102).

In de tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor Napoli een belangrijke driepunter pakt in de strijd om de Europese tickets. Door de zege staat het nu alleen op de 5e plek in de stand, op 2 punten van Juventus en Atalanta én de bijbehorende Champions League-tickets.