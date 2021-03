LIVE: Lukaku en Inter gaan op zoek naar 8e zege op een rij

Fase per fase

Fase per fase

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Internazionale, Christian Eriksen erin, Roberto Gagliardini eruit wissel Roberto Gagliardini Christian Eriksen

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Internazionale, Ashley Young erin, Ivan Perišic eruit wissel Ivan Perišic Ashley Young

53' Gele kaart voor Roberto Gagliardini van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 53 Roberto Gagliardini Internazionale

52' tweede helft, minuut 52. Gele kaart. Ref Valeri slingert Gagliardini op de bon. De middenvelder krijgt geel voor een tik op de enkels van Verdi. . Gele kaart Ref Valeri slingert Gagliardini op de bon. De middenvelder krijgt geel voor een tik op de enkels van Verdi.

51' tweede helft, minuut 51. Gagliardini zet zijn hoofd tegen een voorzet van Hakimi, maar krijgt de kopbal niet binnen het doelkader. Inter lijkt wel iets gretiger dan voor de pauze. . Gagliardini zet zijn hoofd tegen een voorzet van Hakimi, maar krijgt de kopbal niet binnen het doelkader. Inter lijkt wel iets gretiger dan voor de pauze.

49' tweede helft, minuut 49. Vervanging bij Torino, Karol Linetty erin, Daniele Baselli eruit wissel Daniele Baselli Karol Linetty

48' tweede helft, minuut 48. Baselli heeft het nog geprobeerd, maar het ging niet meer. Linetty is erin gekomen bij de thuisploeg. . Baselli heeft het nog geprobeerd, maar het ging niet meer. Linetty is erin gekomen bij de thuisploeg.

47' tweede helft, minuut 47. Inter is weer de bedrijvigste ploeg en versiert al zijn tweede corner na de rust. Skriniar klimt het hoogst en knikt de bal naast de kooi van Sirigu. . Inter is weer de bedrijvigste ploeg en versiert al zijn tweede corner na de rust. Skriniar klimt het hoogst en knikt de bal naast de kooi van Sirigu.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. Het tweede bedrijf is begonnen met dezelfde 22 protagonisten als voor de rust. Krijgen we in deze act wel een doelpunt te zien? . Aftrap Het tweede bedrijf is begonnen met dezelfde 22 protagonisten als voor de rust. Krijgen we in deze act wel een doelpunt te zien?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft, minuut 47. Ref Valeri maakt een einde aan de povere 1e helft. Leider Inter heeft een kwartiertje om zich te bezinnen in de kleedkamer en om een plannetje te bedenken om de stugge Torino-defensie uit verband te spelen. . Ref Valeri maakt een einde aan de povere 1e helft. Leider Inter heeft een kwartiertje om zich te bezinnen in de kleedkamer en om een plannetje te bedenken om de stugge Torino-defensie uit verband te spelen.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. We stevenen op de rust af na een teleurstellende 1e helft, dat ziet ook Inter-coach Conte vanuit de loges. Afgezien van die vroege kopbal van Lautaro heeft de leider amper een aanval die naam waardig in elkaar weten te knutselen. . We stevenen op de rust af na een teleurstellende 1e helft, dat ziet ook Inter-coach Conte vanuit de loges. Afgezien van die vroege kopbal van Lautaro heeft de leider amper een aanval die naam waardig in elkaar weten te knutselen.

40' eerste helft, minuut 40. Het spel ligt even stil om dat middenvelder Baselli verzorging nodig heeft aan zijn enkel. Moet de aanvoerder van de thuisploeg naar de kant? . Het spel ligt even stil om dat middenvelder Baselli verzorging nodig heeft aan zijn enkel. Moet de aanvoerder van de thuisploeg naar de kant?

39' eerste helft, minuut 39. Murru afgeblokt. Murru duikt plots op in de zestien van Inter, maar vindt 3 bezoekers op zijn weg. Een gaatje vindt hij dan ook niet met zijn schot. . Murru afgeblokt Murru duikt plots op in de zestien van Inter, maar vindt 3 bezoekers op zijn weg. Een gaatje vindt hij dan ook niet met zijn schot.

36' eerste helft, minuut 36.

36' eerste helft, minuut 36. Lukaku is vooralsnog maar weinig in het stuk voorgekomen. We kunnen ons niet herinneren dat de Rode Duivel al een bruikbare bal gekregen heeft. . Lukaku is vooralsnog maar weinig in het stuk voorgekomen. We kunnen ons niet herinneren dat de Rode Duivel al een bruikbare bal gekregen heeft.

34' eerste helft, minuut 34. Hakimi krijgt de bal voor zijn voeten op de rand van de zestien en probeert Sirigu te verrasen met een overhoekse schuiver. De bal raakt niet door het bos van benen in de rechthoek. . Hakimi krijgt de bal voor zijn voeten op de rand van de zestien en probeert Sirigu te verrasen met een overhoekse schuiver. De bal raakt niet door het bos van benen in de rechthoek.

33' eerste helft, minuut 33. Verdi mikt op Handanovic. Verdi probeert het dan maar in zijn eentje te forceren. Met zijn linker probeert hij Handanovic te verschalken met een strak schot in de korte hoek. De Inter-doelman is niet van gisteren en redt makkelijk. . Verdi mikt op Handanovic Verdi probeert het dan maar in zijn eentje te forceren. Met zijn linker probeert hij Handanovic te verschalken met een strak schot in de korte hoek. De Inter-doelman is niet van gisteren en redt makkelijk.