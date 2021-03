Inter-coach Conte wil in 500e match afrekenen met vloek van honderdtallen

11:29

vooraf, 11 uur 29. De vloek van de honderdtallen. Niet op de bank bij Inter vandaag: coach Antonio Conte. En dat uitgerekend in zijn 500e wedstrijd als coach. Conte is geschorst en dus zullen Lukaku en co het vandaag zonder hem moeten rooien. In zijn 500e match als coach wil Conte overigens maar wat graag afrekenen met de vloek van de honderdtallen. Hij kon niet winnen in zijn 100e (verlies met Atalanta in Livorno), 200e (gelijkspel met Juventus tegen Chelsea), 300e (gelijkspel tegen Benfica met Juventus) en 400e (nederlaag met Chelsea tegen Tottenham) match als trainer. Lukt het wel in zijn 500e? .