De spitsen zwijgen, maar verdediger Skriniar houdt Inter op titelkoers

Veel goeie wil, stevige duels en een gebrek aan kansen: dat was zowat de rode draad van de eerste helft.

Inter voelde bij de pauze dat het een tikkeltje geluk nodig zou hebben om de ban te breken en dat gebeurde nog voor het uur.

Atalanta kon een corner niet ontzetten en Skriniar was er als de kippen bij om de 1-0 in doel te schuiven.

Inter draaide daarna de rollen om en illustreerde nog eens hoe gebeten het is op de titel.



Het gunde Atalanta geen gelijkmaker en boekt nu al zijn 7e zege op een rij in de Serie A.



De concurrenten - Milan op 6 punten en Juventus op 10 eenheden - weten elke week een beetje meer hoe laat het is.