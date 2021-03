Milan zingt nog een toontje lager, maar redt nog een punt in 97e minuut

In de Serie A lijkt het vet van de soep bij AC Milan. Het team van Alexis Saelemaekers, invaller na 75 minuten, liet zich in San Siro ringeloren door Udinese, al bleef de schade door een strafschop diep in de extra tijd nog deels beperkt. Leider Inter kan de kloof morgen wel vergroten tot 6 punten.