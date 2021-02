Saelemaekers helpt Milan met assist aan overwinning bij AS Roma

Milan had een zege nodig om de rol niet te lossen, terwijl Roma moest winnen om zijn plek in de top 4 vast te houden. Maar dat er ook voor de Romeinen iets op het spel stond, was niet te merken in het wedstrijdbegin, want de thuisploeg deelde het ene cadeautje na het andere uit.

De voltallige Roma-defensie, inclusief doelman Lopez, was een kaas met gaten en het regende dan ook kansen voor Milan. Onder meer Ibrahimovic en Kjaer verzuimden om de bezoekers al vroeg op voorsprong te zetten.

Uiteindelijk had Milan een penalty nodig - de 15e al dit seizoen - om de 0-1 te maken. Kessié verzilverde zijn 7e strafschop van het seizoen.

Op een afgekeurd doelpunt van Mchitarjan na maakte Roma weinig klaar, al kwam de thuisploeg in de 2e helft iets beter voor de dag. Veretout jaste de gelijkmaker fraai tegen het net.

Toch was het Milan dat nog de drie punten uit het vuur sleepte. Alexis Saelemaekers zette Rebic iets voor het uur op weg naar de 1-2. Roma drong nog aan, maar Mchitarjan miste de kansen.