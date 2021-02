LIVE: Saelemaekers en Milan moeten winnen bij Roma om Inter in vizier te houden

13' eerste helft, minuut 13. De thuisploeg krijgt geen poot aan de grond, Milan is heer en meester in het wedstrijdbegin. Het is een half mirakel dat de bezoekers nog niet op voorsprong staan, maar goed: Vaticaanstad is natuurlijk niet ver uit de buurt. Misschien is er wat hulp van bovenaf mee gemoeid. . De thuisploeg krijgt geen poot aan de grond, Milan is heer en meester in het wedstrijdbegin. Het is een half mirakel dat de bezoekers nog niet op voorsprong staan, maar goed: Vaticaanstad is natuurlijk niet ver uit de buurt. Misschien is er wat hulp van bovenaf mee gemoeid.

9' eerste helft, minuut 9. Opnieuw offside. Roma blijft maar geschenkjes uitdelen aan de bezoekers. Villar verspeelt de bal in de opbouw en zo gaat het snel richting zestien. Rebic bedient Ibrahimovic, die de bal simpel binnenschuift. Het feestje gaat niet door: de Zweed liep buitenspel. . Opnieuw offside Roma blijft maar geschenkjes uitdelen aan de bezoekers. Villar verspeelt de bal in de opbouw en zo gaat het snel richting zestien. Rebic bedient Ibrahimovic, die de bal simpel binnenschuift. Het feestje gaat niet door: de Zweed liep buitenspel.

5' eerste helft, minuut 5. Klungelende Lopez. Achterin rammelt het stevig bij de Romeinen. Ibrahimovic kan bijna scoren met een hakje na een flinke blunder van Pau Lopez, maar de bal hobbelt naast. . Klungelende Lopez Achterin rammelt het stevig bij de Romeinen. Ibrahimovic kan bijna scoren met een hakje na een flinke blunder van Pau Lopez, maar de bal hobbelt naast.

3' eerste helft, minuut 3. Afgekeurd doelpunt. Roma komt erg goed weg bij de Milanese corner. Een doelpunt van Tomori wordt afgekeurd wegens buitenspel. . Afgekeurd doelpunt Roma komt erg goed weg bij de Milanese corner. Een doelpunt van Tomori wordt afgekeurd wegens buitenspel.

2' eerste helft, minuut 2. Zlatan Ibrahimovic test al vroeg in de match de reflexen van Roma-doelman Pau Lopez. De Spanjaard duwt de bal over zijn doel in hoekschop. . Zlatan Ibrahimovic test al vroeg in de match de reflexen van Roma-doelman Pau Lopez. De Spanjaard duwt de bal over zijn doel in hoekschop.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ref Guida heeft de match in het Stadio Olimpico op gang gefloten. . Aftrap Ref Guida heeft de match in het Stadio Olimpico op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:33 vooraf, 20 uur 33. Milan moet winnen om de kloof met Inter behapbaar te houden, maar ook Roma is gebrand op een overwinning. Met een zege hijsen de Romeinen zich over Atalanta en Juventus naar de 3e stek, op 2 punten van Milan. . Milan moet winnen om de kloof met Inter behapbaar te houden, maar ook Roma is gebrand op een overwinning. Met een zege hijsen de Romeinen zich over Atalanta en Juventus naar de 3e stek, op 2 punten van Milan.

20:17 vooraf, 20 uur 17. Basisplaats voor Saelemaekers. Zoals verwacht krijgt Alexis Saelemaekers ook nu weer een basisplaats bij Milan, want de jonge Belg is basispion bij de nummer 2 in de Serie A. Samen met Calhanoglu en Rebic speelt hij in steun van diepe spits Ibrahimovic. Achterin moet Romagnoli na enkele mindere prestaties plaatsmaken voor Chelsea-huurling Tomori. . Basisplaats voor Saelemaekers Zoals verwacht krijgt Alexis Saelemaekers ook nu weer een basisplaats bij Milan, want de jonge Belg is basispion bij de nummer 2 in de Serie A. Samen met Calhanoglu en Rebic speelt hij in steun van diepe spits Ibrahimovic. Achterin moet Romagnoli na enkele mindere prestaties plaatsmaken voor Chelsea-huurling Tomori.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Geen Dzeko bij Roma. Voor Roma-coach Fonseca was het opnieuw wat puzzelen, vooral achterin. Smalling en Ibañez liggen nog in de lappenmand, Kumbulla is net fit genoeg voor de bank. Fazio krijgt zo nog eens zijn kans. In de spits loopt Borja Mayoral, want ook Dzeko is geblesseerd. . Geen Dzeko bij Roma Voor Roma-coach Fonseca was het opnieuw wat puzzelen, vooral achterin. Smalling en Ibañez liggen nog in de lappenmand, Kumbulla is net fit genoeg voor de bank. Fazio krijgt zo nog eens zijn kans. In de spits loopt Borja Mayoral, want ook Dzeko is geblesseerd.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Milan bezoekt AS Roma. In de Serie A staat vanavond de topper tussen AS Roma en Milan op het programma. Bij de bezoekers verschijnt Alexis Saelemaekers aan de aftrap. Volg het duel hier fase per fase vanaf 20.45u. . Milan bezoekt AS Roma In de Serie A staat vanavond de topper tussen AS Roma en Milan op het programma. Bij de bezoekers verschijnt Alexis Saelemaekers aan de aftrap. Volg het duel hier fase per fase vanaf 20.45u.

20:10 - Vooraf Vooraf, 20 uur 10

Opstelling AS Roma. Pau López, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Federico Fazio, Rick Karsdorp, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Borja Mayoral, Henrikh Mkhitaryan Opstelling AS Roma Pau López, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Federico Fazio, Rick Karsdorp, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Borja Mayoral, Henrikh Mkhitaryan

Opstelling AC Milan. Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Simon Kjær, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Alexis Saelemaekers, Sandro Tonali, Hakan Çalhanoglu, Franck Kessié, Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic Opstelling AC Milan Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Simon Kjær, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Alexis Saelemaekers, Sandro Tonali, Hakan Çalhanoglu, Franck Kessié, Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic