LIVE: Lukaku is meteen belangrijk met een assist tegen Milan (video)

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Inter gaat verdiend rusten met een 0-1-voorsprong. De "bezoekers" scoorden al heel vroeg dankzij een perfecte voorzet van Lukaku, die binnen werd gekopt door Martinez. Daarna bleef Inter heer en meester. Bij Milan kwamen de combinaties er niet uit en werd Zlatan niet bereikt. Ook Saelemaekers was nauwelijks zichtbaar, ook al werkte hij hard.



Daarna bleef Inter heer en meester. Bij Milan kwamen de combinaties er niet uit en werd Zlatan niet bereikt. Ook Saelemaekers was nauwelijks zichtbaar, ook al werkte hij hard.

45+2' eerste helft, minuut 47. Skriniar bijna met de 0-2 op slag van rust. Eriksen krult een vrije trap heerlijk voor doel. Skriniar klimt het hoogste, maar kan niet naar beneden koppen. De bal landt op het dak van het doel.

44' eerste helft, minuut 44. Calhanoglu verkwanselt een goede kans en beseft het zelf meteen. Saelemaekers lag met hoog stoorwerk aan de basis. Dankzij zijn werk kwam Milan in balbezit.

41' eerste helft, minuut 41. Saelemaekers heeft zich naar het beeld van quasi al zijn ploegmaats ook nog niet kunnen tonen. Hij legt de bal wel knap af voor Tonali, maar dan gaat de bal weer heel snel verloren bij de thuisploeg.

38' eerste helft, minuut 38. Zlatan met een tweede bal tussen de palen. Zlatan zorgt een tweede keer in deze partij voor wat dreiging. Hij haalt een moeilijke bal knap uit de lucht in een tijd, maar het schot is niet hard genoeg om Handanovic echt te bedreigen. Milan heeft het moeilijk om zijn spits in stelling te brengen.

37' eerste helft, minuut 37. Bijna 0-2. Perisic is ook aan een goede eerste helft bezig. Hij snijdt voorbij Calabria naar binnen en schiet goed. Donnarumma redt met een hand, maar bijna scoort Martinez in de rebound. De Argentijn duwt de bal net over.

33' eerste helft, minuut 33. 1-1 hobbelt traag naast. Uit de lucht valt bijna de gelijkmaker. Bastoni kopt een bal onvoldoende weg en Hernandez staat beter op te letten dan Barella. De verdediger van Milan trapt niet hard, maar wel buiten het bereik van Handanovic. De bal hobbelt traag tien centimeter naast.

26' eerste helft, minuut 26. Lukaku bijna met de 0-2. Perisic levert een perfecte voorzet af, maar Lukaku kan de bal vlak voor het doel net niet voldoende aanraken. Dit scheelde niets. Milan ontsnapt.

26' eerste helft, minuut 26. Lukaku toont zich opnieuw. Hij bedient bijna Martinez. Zlatan daarentegen zit totaal niet in de match voorlopig. Hij probeert een strafschop te versieren tegen Skriniar, maar er is niets aan de hand.

24' eerste helft, minuut 24. Geel voor stevig doorgaan van Hakimi. Dit is een derby en dus wordt de grens soms opgezocht. Hakimi gaat veel te wild door op Hernandez en kan niet klagen over de gele kaart die hij krijgt.

22' Gele kaart voor Achraf Hakimi van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 22 Achraf Hakimi Internazionale

21' eerste helft, minuut 21. Lukaku schiet voorlangs. Inter is en blijft de meest dreigende ploeg in het vijandige strafschopgebied. Martinez kan eerst net niet afdrukken op aangeven van Lukaku en die laatste schiet enkele ogenblikken later zelf voorlangs. Inter is dominant.

16' eerste helft, minuut 16. Bijna Zlatan met wereldgoal. Nu gaat ook Inter achteraan klungelen. Drie Inter-verdedigers lopen elkaar voor de voeten en zo valt de voorzet voor de voeten van Zlatan. Met de hak probeert die te scoren. Lukt het is dit een wereldgoal, maar nu kan Handanovic makkelijk pakken.

14' eerste helft, minuut 14. Inter is heer en meester. Inter blijft aandringen. Een prachtige een-twee tussen Eriksen en Martinez is het begin van een grote kans. Martinez zet goed voor naar de tweede paal en daar kan Calabria maar net voor de neus van Perisic opruimen.

12' Gele kaart voor Simon Kjær van AC Milan tijdens eerste helft, minuut 12 Simon Kjær AC Milan