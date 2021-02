Joos: "Lukaku en Zlatan zullen met hun borst vooruit op het veld komen"

Romelu Lukaku is god bij Inter. Vandaag zal er veel aandacht gaan naar zijn rivaliteit met Zlatan Ibrahimovic. "Ze slingerden in de beker verwijten naar elkaars hoofd. Zlatan drukte op een gevoelige plek bij Lukaku en haalde een stadslegende boven van zijn tijd bij Everton, het verhaal van zijn moeder die voodoo zou hebben gebruikt. Lukaku reageerde als door een wesp gestoken. Het zijn dus geen vrienden, dat is duidelijk."

vooraf, 09 uur 34. De rivaliteit tussen Lukaku en Zlatan: "Zullen het niet voor de camera bijleggen". Romelu Lukaku is god bij Inter. Vandaag zal er veel aandacht gaan naar zijn rivaliteit met Zlatan Ibrahimovic. "Ze slingerden in de beker verwijten naar elkaars hoofd. Zlatan drukte op een gevoelige plek bij Lukaku en haalde een stadslegende boven van zijn tijd bij Everton, het verhaal van zijn moeder die voodoo zou hebben gebruikt. Lukaku reageerde als door een wesp gestoken. Het zijn dus geen vrienden, dat is duidelijk." "Ik denk dat het ergens wel te voelen zal zijn vanmiddag. Het zit niet in hun karakter om het nu voor de camera bij te leggen. Ze zullen allebei opkomen met de borst vooruit. Ze zijn allebei top bezig. Ik kijk er wel naar uit." .

vooraf, 09 uur 25. Joos: "Saelemakers is een "jolly", een joker". Alexis Saelemaekers zorgt bij AC Milan voor de Belgische toets. "Bij Anderlecht is hij begonnen als verdediger, maar inmiddels speelt hij vooraan", vertelt voetbalcommentator Filip Joos. "Ze noemen dat in Italië een "jolly", een joker. Ze kunnen hem overal plaatsen en hij heeft het al uitstekend gedaan. De laatste maand heeft hij het wat moeilijker, maar hij zou starten. Hij legt ontzettend veel meters af en dat hebben ze nodig want hun spits, Zlatan Ibrahimovic, die legt intussen minder meters af." "Saelemaekers is hier verkocht met het etiket "moeilijk handelbaar". Hij paste niet in dat project van Kompany. Maar in Italië heeft hij snel bijgeleerd. Ik denk dat zeer weinig mensen hadden verwacht dat hij deze prestaties zou leveren. Het is echt knap." .