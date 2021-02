VIDEO: Nieuwe mijlpaal voor Romelu Lukaku met 300 goals (en hij doet er nog een assist bij)

Romelu Lukaku (27) speelde zeker geen wervelende eerste helft, maar effende halfweg het eerste bedrijf het pad voor zijn Inter. Vanaf de stip stuurde hij Lazio-doelman Reina de verkeerde kant op.

Lazio, met 19 op 21 uitstekend op dreef in 2021, was nochtans goed uit de startblokken geschoten in San Siro, maar kwam beetje bij beetje als verliezer uit het tactische steekspel.

Net voor de pauze slikte het bovendien een stevige opdoffer. Met een gelukje belandde een afgeweken Inter-tackle voor de rechter van Lukaku, die weer klinisch was: 2-0, goed voor het 300e doelpunt in de carrière van de Rode Duivel.

Lazio moest rekenen op een flits of een gelukje om weer in de match te komen. Dame Fortuna had die boodschap begrepen: op het uur hobbelde een zwakke vrijschop via het lichaam van Escalante voorbij een kansloze Handanovic.

De bezoekers veerden recht, maar liepen enkele minuten later al in de val. Lukaku gebruikte de 36-jarige Parolo als mengstaafje in zijn weergaloze cocktail van snelheid, kracht, techniek en overzicht. Spitsbroeder Lautaro hoefde de 3-1 maar in een leeg doel te tikken.

Lazio was monddood gemaakt, Inter speelde de match volwassen uit. Het trekt als leider (50 punten) naar de derby van volgende zondag (15 u) bij AC Milan (49 punten). Romelu Lukaku doet dat bovendien als coleider in de Italiaanse schutterslijst. Met 16 rozen deelt hij die koppositie met Cristiano Ronaldo.