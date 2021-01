Juventus profiteert optimaal van het Milanese puntenverlies

Tegen het team van trainer Siniša Mihajlovic - dat zich potig verweerde - drong Juventus meteen aan. Juventus zou uiteindelijk over de hele match 11 keer op doel schieten, het hoogste aantal pogingen van dit seizoen.

Na een kwartier leverde dat de 1-0 op. Arthur scoorde met een afgeweken afstandsschot zijn allereerste goal voor Juve. De Braziliaan die over kwam van Barcelona vorige zomer speelde sterk, want hij won in de eerste helft al zijn duels en creëerde 3 kansen voor ploegmaats.

Bologna vond ook na de pauze geen goed antwoord. McKennie - de Amerikaan van Juventus - maakte het werk met een kopbal af in de tweede helft. In de stand nadert Juventus met een match minder tot op vijf punten van Inter en zeven van Milan.