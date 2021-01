VIDEO: Lazio kan weer naar boven kijken na stevige derbyzege tegen Roma

Lazio Rome heeft zich opnieuw in het kampioenschap geknokt. Dankzij een overtuigende 3-0-zege in derby tegen AS Roma wipt het van de 9e naar de 7e plaats, met evenveel punten als nummer 5 Atalanta en nummer 6 Napoli. Juventus staat 2 punten hoger, Roma 3. Immobile en Luis Alberto (2x) maakten andermaal het verschil.