Swingend Napoli legt er 6 in het mandje tegen weerloos Fiorentina

Een gretig Napoli nam de match meteen in handen en scoorde bij zijn eerste echte uitbraak. Lozano dweilde de rechterflank af en met Petagna nog als tussenstation maakte uitblinker Insigne er na 5 minuten al 1-0 van.

Halfweg de 1e helft ontsnapte de thuisploeg aan de 1-1. Een volley van Biraghi week af op Demme en plofte over doelman Ospina op de lat. Fiorentina bleef drukken, maar Napoli was dodelijk efficiënt in de omschakeling.

Zo slikten de bezoekers in de laatste tien minuten van de 1e helft nog 3 goals. Vooral de 3-0 was mooi, na een knappe actie van Lorenzo Insigne, die Lozano een makkelijk doelpunt aanbood met een geweldige pass.

Ook na de koffie had Fiorentina nog zijn kansjes, maar het was opnieuw de thuisploeg die voor de goals zorgde. Met een penalty van Insigne en nog een late goal van Politano zette Napoli de zware 6-0-cijfers op het bord.

Dries Mertens maakte zijn rentree na een blessure en mocht de laatste 20 minuten opdraven.